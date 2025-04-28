Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, imza altına aldıkları "Üretim Atölyesi Projesi" ile sosyal gelişmeye daha fazla destek olmayı hedeflediklerini söyledi.Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Üretim Atölyesi Projesi" ile alakalı protokolün imzalandığını ifade ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla yürütülen, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında; Yakutiye Belediyemiz, Palandöken Belediyemiz ve KUDAKA iş birliğiyle hayata geçirilecek olan "Üretim Atölyesi Projesi"nin protokolünü imzaladık. AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Av. Fatma Öncü, AK Parti Erzurum İl Başkanımız Av, Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar ve KUDAKA Genel Sekreterimiz Sayın Oktay Güven’in de katıldığı imza merasimi ile hayata geçecek olan bu projenin şehrimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, hemşehrilerimizin ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılımını desteklemeyi, istihdamı artırmayı amaçlayan SOGEP’e emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.