Yapılacak yeni hastanesinin yerinin tespitine sosyo-ekonomik kriterler ile vatandaşların beklentilerinin göz ardı edildiğini dile getiren Başkan Türkoğlu; “İlimizin son yıllarda sağlık hizmetlerinden önemli derecede pay alması ve şehrimizin bir sağlık üssü olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi tarafından 800 yataklı yeni bir hastane yapılacak olmasını da şehrimiz adına önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Ancak yapılacak yeni hastanenin şehir merkezine 20 kilometre uzakta olmasının hastalara ve hasta yakınlarına getireceği maddi ve manevi yükü de görüyoruz. Bu durum, kronik ve engelli hastalarımızın sağlık hizmetlerine erişiminde önemli zorluk ve sıkıntılar yaşanmasını getirecektir. Hastanenin Malatya Yolu Hankendi bölgesinde yapılacak olmasıyla, yıllardan beri mevcut hastane bölgesinde halkımıza hizmet veren esnaflarımız ve bakmakla sorumlu oldukları ailelerini de mağdur edecektir. Konumu itibarıyla hem sağlık hem de halkımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına hizmet sunan, başta berber ve kuaför esnaflarımız olmak üzere her meslekten esnaflarımızı mağdur edecek böylesi bir karar, yeni sosyal ve ekonomik problemlere sebep olacaktır. Bu durum ise zaten oldukça zor durumda olan esnaflarımızı daha da mağdur edecektir. Yetkililerden beklentimiz şudur ki yapılacak yeni hastanenin mevcut hastaneye yakın bir alanda yapılması ve halkımızı mağdur etmek yerine memnun edecek bir kararın alınmasıdır.” Dedi.