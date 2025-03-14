Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, gece saatlerinde temizlik ekipleriyle birlikte yol yıkama çalışmalarına katıldı. Eline sulama hortumunu alarak kaldırımları yıkayan Başkan Taşkın, vatandaşlar tarafından görüntülendi.Ramazan ayında her gün bir ailenin iftar ve sahur sofrasına misafir olan Başkan Taşkın, mesaisine sahada da devam ediyor. Gece saatlerinde temizlik çalışmaları yapan belediye ekiplerini ziyaret eden Başkan Taşkın, sulama hortumunu eline alarak temizlik personeliyle birlikte kaldırımları yıkadı.O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından fotoğraflanırken, Başkan Taşkın’ın sahadaki aktif çalışmaları takdir topladı.