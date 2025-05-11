Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Göleti ile Çınar Park arasındaki bölgede yapımı devam eden Çarşıbaşı Projesi Alanı’nda incelemelerde bulundu. Proje kapsamında Orduzu Çınar Park ile Pınarbaşı Parkı, toplam 160 bin metrekarelik büyük bir yeşil alanda birleşerek vatandaşların hizmetine sunulacak.Battalgazi Belediyesi, ilçenin hızla büyüyen yerleşim bölgelerinde sosyal donatı ve yeşil alan ihtiyacını karşılamaya yönelik projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Orduzu Göleti ile Çınar Park arasında hayata geçirilen 160 bin metrekarelik Çarşıbaşı Alanı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, projeyi yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı."70 bin kişilik yeni yaşam alanına nefes olacak"Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, saha incelemesi sırasında yaptığı açıklamada, "Battalgazi’mizin geleceğine damga vuracak bu projeyle Orduzu Çınar Park ile Pınarbaşı Parklarını birleştiriyoruz. 160 bin metrekarelik alanda yürütülen bu çalışmayla vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği modern ve güvenli bir yeşil alan oluşturuyoruz. Özellikle Pınarbaşı Mahallemizde hızla yükselen TOKİ konutlarıyla birlikte bölgede yaklaşık 70 bin kişilik yeni bir yaşam alanı doğuyor. Bu kadar büyük bir nüfusun sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak, nefes alabilecekleri alanlar oluşturmak bizim asli görevimizdir" ifadelerini kullandı.Bu yaz hizmete açılacakBu yaz aylarında tamamlanması hedeflenen proje ile birlikte, gölet çevresi düzensiz yapılaşma ve çevre kirliliğinden arındırılarak ailelerin huzurla vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştürülecek. Mevcut vadideki doğal doku korunarak yürüyüş yolları, oturma alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle bölgeye yeni bir kimlik kazandırılacak.