Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında tamamlanan projelerin ardından hak sahiplerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.TOKİ konutlarında hak sahipleriyle bir araya gelen Başkan Mikail Sülük, hem sohbet etti hem de vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Sülük, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Yeni yaşam alanlarının tüm komşularımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kentsel dönüşüm projelerimizle ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, onların memnuniyetini artıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz” dedi.Başkan Sülük’ün bu ziyareti, hak sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı.