Elazığ Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, 23 ve 25 Eylül 2024 tarihinde hazırladıkları altı dosya ile 15 eserin koruma altına alınması için başvuruda bulunduklarını belirterek, ’’Ümit ediyoruz ki Koruma Bölge Kurulu yeni başvuruları bilime ve yönetmeliğe göre değerlendirerek karar alır’’ dedi.Elazığ, Bakır Maden Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, altı dosyada 15 eserin koruma altına alınması için başvuruda bulunduklarını ancak kurulun taşınmazların heyelan bölgesinde yer almasından dolayı tescil başvurularını reddettiği düşünüldüğü, dernek olarak reddedilen başvuruların değerlendirilmesi için 26 Eylül 2024 tarihinde Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edeceklerini kaydetti. Maden ilçesi için kıymetli ve tarihi eser değeri taşıyan varlıkların korunması gerektiğini belirten Başkan Seyrek, ’’Dernek olarak kurulduğumuz günden bugüne Maden ilçemizin sorunlarını gündeme getiriyor, ilçemiz sorunları için çözüm önerisinde bulunuyor ve değerlerimizin korunması için tespit ve tescil çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda kültür varlıklarının korunması için Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yaptığımız tescil başvuruları bir süredir reddediliyor. Özellikle ilçemizdeki afete maruz riskli alan içinde yer alan taşınmazların başvurusunun reddedilmesi toplumda farklı sorular sorulmasına neden oldu. Zira bu taşınmazlar Fırat Üniversitesi akademisyenleri tarafından da mimari olarak çok kıymetli bulunuyor. Kurulun taşınmazların heyelan bölgesinde yer almasından dolayı tescil başvurularını reddettiği düşünülüyor. Dernek olarak reddedilen başvuruların değerlendirilmesi için 26 Eylül 2024 tarihinde Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edeceğiz. Bölge kurulunun aldığı bu yanlış kararların koruma yüksek kurulundan döneceğine inanıyoruz. 23 ve 25 Eylül 2024 tarihinde de altı dosyada 15 eserin koruma altına alınması için başvuruda bulunduk. Ümit ediyoruz ki Koruma Bölge Kurulu yeni başvuruları bilime ve yönetmeliğe göre değerlendirerek karar alır’’ diye konuştu.