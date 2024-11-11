Spor yatırımlarının artarak devam ettiğini dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Tartan zeminli atletizm pisti, spor salonu, tribün ile aydınlatmaya sahip futbol sahası, bisiklet ve yürüyüş yollarını bünyesinde barındıran Spor ve Yaşam Kompleksi’miz, bölgeye değer katacak, şehrimize çok yakışacak” dedi.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vizyon bir projeyi daha yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Şehir Lokantası, Spor Köyü ve Halk Ekmek Fabrikası’nın açılışını gerçekleştiren Başkan Şerifoğulları, Hicret Mahallesi’nde yer alan Spor ve Yaşam Kompleksi’ni de şehre kazandıracak. Modern ve kullanışlı yapısıyla hem vatandaşa konforlu ulaşım imkanı sağlayan hem de şehir kimliğine ve turizmine katkı sunan Elazığ Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin yanında tamamlanma aşamasına gelen Spor ve Yaşam Kompleksi’nin açılışı, kısa bir süre içinde gerçekleştirilecek.Geleceğin sporcularının yetişmesinin hedeflendiği toplam 100 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Spor ve Yaşam Kompleksi bünyesinde; 18 bin metrekare alana sahip 480 kişi kapasiteli tribün ile uluslararası standartlarda atletizm pisti yer alıyor. Ayrıca, yine 480 kişi kapasiteli tribüne ve 8 bin metrekare alana sahip futbol sahası, 250 kişilik spor salonu, 550 metre uzunluğunda kros (pisti) parkuru, soyunma odaları, yürüyüş yolları, kafeterya, mescit, kameriyeler, çocuk oyun grupları ve idari binanın da bulunduğu Spor ve Yaşam Kompleksi, vatandaşların aileleriyle huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı olarak da hizmet verecek.Spor yatırımlarının artarak devam ettiğini dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığ Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönelik ilgilerini artırmak için spor yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda başarılı sporcuların yetişmesine imkan sağlayacak modern ve tam donanımlı bir tesisi aziz şehrimize kazandırmaya hazırlanıyoruz. Çalışmalarında sona gelinen Spor ve Yaşam Kompleksi’mizin hizmete başlamasıyla birlikte çocuklarımız ve gençlerimizin yaşamlarına sportif anlamda önemli bir katkı sunarak, şehrimizi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesinde öncülük edeceğiz. Tartan zeminli atletizm pisti, spor salonu, tribün ile aydınlatmaya sahip futbol sahası, bisiklet ve yürüyüş yollarını bünyesinde barındıran Spor ve Yaşam Kompleksi’miz, bölgeye değer katacak, şehrimize çok yakışacak” diye konuştu.