Elazığ’ın altyapı sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturmayı amaçlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Olgunlar Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.Elazığ Belediyesi tarafından şehir genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini kapsayan altyapı yenileme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Elazığ’da altyapı yetersizliğinden kaynaklı sorunları çözüme kavuşturacak çalışmalar doğrultusunda Olgunlar Mahallesi’nde de altyapı çalışmaları Elazığ Belediyesi ekiplerinin yoğun gayreti ile sürüyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde devam eden içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Olgunlar Mahalle Muhtarı Emrah Dursun ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği Başkan Şerifoğulları, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.Saha incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Aziz şehrimizin en büyük problemlerinden biri olan altyapı sorununu çözüme kavuşturma ve şehrimizin geleceğini inşa etme adına siyasi ikbalimizi riske atarak başlattığımız altyapı yenileme çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Altyapı yenileme projemiz, Elazığ’ımızın geleceğine yönelik yaptığımız en önemli yatırımdır. Şehrimizin gelecek 40, belki de 50 yılına yönelik gerçekleştirdiğimiz bu yatırımı, sevdalısı olduğumuz bu şehrin geleceğini düşünerek bugünü değil yarınları göz önünde bulundurarak devam ettiriyoruz. Şehrimizin birçok noktasında devam eden altyapı çalışmalarını sahaya çıkarak yerinde inceliyoruz. Bugün de Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’ndeki çalışmaları inceledik, bilgiler aldık. Daha sonra esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık” dedi.