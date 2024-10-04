Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları saha inceleme çalışmaları kapsamında şehrin doğu aksını güçlendirecek Karşıyaka-Beyyurdu yolu genişletme çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, şehir genelinde kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla bakım-onarım ve yeni yol çalışmaları devam ediyor. Şehrin dört bir yanını modern ve kaliteli bir ulaşım ağı ile kuşatmaya yönelik çalışmalar doğrultusunda, bin 500 metre uzunluğundaki Karşıyaka-Beyyurdu yolu, genişletme çalışmalarıyla 8 metreden 20 metreye çıkartılıyor. Karşıyaka-Beyyurdu, Çatalçeşme TOKİ’ler-Yazıkonak ve Yurtbaşı’nın merkezle bağlantısını sağlayan Karşıyaka-Beyyurdu yolu, iki gidiş iki geliş olmak üzere 4 şerit olarak düzenleniyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda yerinde döküm hazır beton yöntemi kullanılarak orta refüj ve bordür çalışmaları sürdürülürken aynı zamanda yağışlar sonrası oluşabilecek yüzeysel suları toplamak amacıyla yol kenarlarına açık hendek yapımı ile yol alt malzeme serim çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt serim çalışmalarına başlanılacak.Çalışmaları yerinde inceleyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ’’Bir yandan şehrin geleceğine yaptığımız en önemli yatırım olan altyapı yenileme çalışmalarımız devam ederken şehrin ulaşım aksını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Son derece zorlu bir süreç olan altyapı yenileme çalışmalarımızı belirlediğimiz çerçevede hayata geçirirken yollarımızda da yenileme ve güçlendirme çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hayat standartlarının en yüksek seviyeye çıkartılması için tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki on yıllara temel sorunlarını çözmüş güçlü bir şehir bırakacağız. Hemşehrilerimizin güçlü desteğiyle hep birlikte başaracağız. Şehrimizin doğu ulaşım aksını merkeze bağlayan Karşıyaka-Beyyurdu yolumuzu da inşallah en kısa sürede hizmete sunarak şehrimizin ulaşım konforuna katkı sağlamış olacağız’’ dedi.