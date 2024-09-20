Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yıkımı gerçekleştirilen eski Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası alanında incelemelerde bulunarak esnaflarla da bir araya geldi.Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan eski Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının yıkımı, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından tamamlandı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yıkım yapılan alanda incelemelerde bulundu. Başkan Şerifoğulları ardından Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş ile birlikte Belediye Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek destekleri ve çalışmaları için Şerifoğulları’na teşekkür etti.Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, “Belediye İş Merkezi esnaflarımızın depremin ardından yaşadığı sıkıntılarla ilgili Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ile sürekli istişare halindeydik. Bugün de Belediye Çarşısı’ndaki esnaflarımızı ziyaret ettik. Kendilerine odamız ve şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Şahin Şerifoğulları elini değil gövdesini taşın altına koydu. İyi ki Şahin başkanımız var” dedi.Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş ise “Bugün Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları belediye çarşımız için sürprizini açıklayıp desteklerini ifade etti. Bizler de inşallah çarşımızın yeniden hayata geçmesi adına çabamızı ortaya koyacağız. Belediye başkanımıza, göreve geldiği günden itibaren esnaflarımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.