Mahalle ayrımı gözetmeden çalışmalara devam ettiklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bizim işimiz hizmet etmek, eser üretmek ve şehrimiz için projelerimizi yatırıma dönüştürmek. Tek gayemiz, daha yaşanabilir, gelişmiş, müreffeh bir şehir imar etmek ve aziz şehrimizin geleceğini inşa etmek" dedi.Elazığ’ın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini kapsayan Altyapı Yenileme Projesi kapsamında kent genelinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, bir yandan da Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları saha çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları bu kapsamda, Üniversite Mahallesi’nde belediye tarafından tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. İlk olarak Üniversite Mahalle Muhtarı Hakan Ergün’ü ziyaret eden Başkan Şahin Şerifoğulları’na, Yeni Mahalle Muhtarı Ayhan Yılmaz ve Ataşehir Mahalle Muhtarı Yusuf Özdağ ile birlikte birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Şahin Şerifoğulları, gerçekleştirilen çalışmalar ve sürdürülecek olan projelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Aziz şehrimizin geleceğini inşa etmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürürken, saha incelemelerimiz ve mahalle ziyaretlerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda bugün Üniversite Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz ve sürdüreceğimiz çalışmalarla ilgili bir dizi incelemede bulunduk, kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Sevdalısı olduğumuz şehrimizin her köşesine, her sokağına hizmet ve eserlerimizi ulaştırıyor, mahalle ayrımı gözetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim işimiz hizmet etmek, eser üretmek ve şehrimiz için projelerimizi yatırıma dönüştürmek. Tek gayemiz, daha yaşanabilir, gelişmiş, müreffeh bir şehir imar etmek ve aziz şehrimizin geleceğini inşa etmek" diye konuştu.