Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Aziz milletimiz kuşkusuz asırlar boyunca türlü türlü ihanet, musibet ve belalarla karşı karşıya kalmıştır. Üzerinde yaşadığımız bu çetin coğrafyada necip milletimiz savaşları da görmüştür, isyanları da görmüştür, emperyalist girişimler sonucunda kurulan tuzakları da görmüştür, darbeleri de görmüştür. Ama 15 Temmuz gibi mel’un bir organizasyonla, altını çizerek söylüyorum ki, bu millet ilk kez karşılaşmıştır.” “Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin o günkü çağrısı ve aziz milletimizin de ferasetiyle istiklal ve istikbale bayraktar olan milli mücadele şehrinden Anadolu’ya yayılan bu destanı gelecek nesillere aktarmak her birimizin ortak görevidir” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “15 Temmuz’da verdiğimiz mücadeleyi, o İstiklal gecesinin arkasındaki yüksek inanç ve ruhu bugün çok iyi anlamamız gerekir. Unutmayalım ki ecdadımıza bu yüksek ruhu kazandıran ‘Din-i mübin-i İslâm’dır. O günü hafızamızdan hiç çıkarmayacağız. Terörist başı satılmış FETÖ ve postallı işbirlikçilerinin bu aziz vatana kastını asla unutmadık ve unutmayacağız da Tıpkı 93 Harbi’nde olduğu gibi sela ve ezan sesleriyle birlikte tek yürek olan Dadaşlar, o gecede hürriyet aşığı bu şehri yeniden ayağa kaldırarak Anadolu’nun milli refleksine adeta yön vermiştir. Bu vesileyle vatanımız, milletimiz, ezanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi, hürmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz’da Hakk’a yürüyen şehitlerimize ve Erzurumlu Kahramanlarımız Yakup Sürücü, Murat Ellik, Edip Zengin, Oğuzhan Yaşar ve Beytullah Yeşilay’a Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize de sağlık ve sıhhat dileyerek, şükranlarımı sunuyorum. Bu şanlı toprakları kahramanlarımızın kanlarıyla vatanlaştıran tüm şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennet olsun.”