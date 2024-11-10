Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.” dedi.Başkan Sekmen yayınladığı mesajda daha sonra şöyle konuştu, “10 Kasım, millet olarak onun aziz hatırasını yad ettiğimiz, düşünce ve ideallerini daha derin bir anlayışla benimsediğimiz özel bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere bağımsız ve güçlü bir vatan bırakarak geleceğe yürümemiz için cesaret verdi. Bugün, onun bizlere miras olarak bıraktığı Cumhuriyetimizin değerlerini koruma ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Erzurumlu Hemşehrimiz, Erzurum Mebusumuz, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte aziz vatanımız için canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”