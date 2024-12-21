Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Emre Yazgan kardeşimiz ay yıldızlı bayrağımız için şehit oldu" dedi.Başkan Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi’ne 1 kilometre mesafede Palandöken Dağları Sultan Sekisi mevkiinde meydana gelen elim çığ faciasında hayatını kaybeden Judo Milli Takım sporcusu Emre Yazgan’ın ikiz kardeşi milli sporcu Yunus Yazgan’a taziye dileklerini iletti.Başkan Sekmen, Erzurum Havalimanı’nda judo milli takımı sporcularıyla da tek tek görüşerek gençlere geçmiş olsun dileklerini sundu. Başkan Sekmen, kardeşi gibi Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcusu olan Yunus Yazgan’a sarılarak, “Evladım sakın üzülme, metin ol ay yıldızlı bayrağımız altında ülkemize sayısız madalya kazandıran Emre Yazgan kardeşimiz ay yıldızlı bayrağımız için şehit oldu. Kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.