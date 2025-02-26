Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yıllar geçse de Hocalı Katlimanı’nın acısınn dinmeyeceğini söyledi.26 Şubat 1992’de Hocalı’da, Ermeniler tarafından gerçekleştirilen insanlık dışı bir katliamda yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimiz hunharca katledildiğini dile getiren Başkan Sekmen, " Kadın, çocuk, yaşlı demeden yapılan bu vahşet, sadece Azerbaycan’ın değil, tüm Türk milletinin yüreğine ateş düşürdü. O gece, sadece canlar alınmadı; bir milletin hafızasına silinmeyecek bir acı kazındı. Evlerinden, yurtlarından koparılan masum insanlar, insanlık dışı işkencelere maruz kaldı, şehit edildi. Hocalı’da yaşananlar, insan hakları ve vicdan adına utanç verici bir kara lekedir. Aradan 32 yıl geçmesine rağmen bu büyük acıyı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve Hocalı Katliamı’nın unutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" şeklinde konuştu.(ME