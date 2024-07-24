24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, basın mensupları ile Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC)’de bir araya geldi.Başkan Senger, Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Yargıç Harmankaya tarafından karşılandı. Senger, ziyarette basın mensupları ile istişarelerde bulundu.KKDGC ‘yi 24 Temmuz Basın Bayramı vesilesiyle ziyaret eden Prof. Dr. Ötüken Senger, “Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerine ve gazeteci arkadaşlarımıza ev sahipliği için teşekkür ediyorum. 24 Temmuz Basın ve Gazetecilik Bayramı kutlu olsun” dedi.KKDGC Başkanı Yargıç Harmankaya ise, “Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı. 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Gazeteciler Cemiyetimizi ziyaret eden Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ötüken Senger’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.