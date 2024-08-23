Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) 155’inci Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan , Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin’in katılımlarıyla gerçekleşti.KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunun ardından toplantıda gündem maddeleri ele alındı.Toplantı kapsamında KUDAKA’nın 2024 Yılı Ara Faaliyet Raporu ile 2025 Yılı Çalışma Programı ve bütçesi görüşüldü. Ayrıca 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ajans’a sunulan başvurular değerlendirilerek destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.Toplantı sonrasında konuşan Başkan Özakalın, Doğu-Batı ana enerji aksı üzerinde ve tarih boyunca ticaretin geçiş noktası özelliğini taşıyan TRA1 Bölgesi (Erzurum-Erzincan-Bayburt) için alınan kararların hayırlı olması temennilerinde bulundu.Vali Eldivan, Başkan Özakalın’a plaket takdim etti ve toplantı sona erdi.