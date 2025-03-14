Kendi milli değerleriyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Türk Basınının can damarlarından birinin TÜRMOB tarafından kesilmeye çalışıldığına dikkat çeken Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, TÜRMOB’un bu girişimine tepki gösterdi.

“BASININ CAN DAMARLARINDAN BİRİ KESİLMEK İSTENİYOR!”

Başkan Koca, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) ardından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) de genel kurul ilanlarının Birliğe ait internet sitesinden yayımlanmasını öngören kanun değişikliği teklifini Meclis’e getirdiğini teklifin meclisten geçmesi halinde Türk basınının oda, birlik ve kooperatiflere ait tüm ilanları kaybedeceğini vurguladı.

TÜRMOB’un; “Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinin kanun teklifleri sayfasında 10 Mart 2025 tarihli ve 86 sayılı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” yayımlanmıştır.

Kanun teklifinin 2’nci maddesine göre; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 20’nci maddesinde, genel kurul toplantı davetinin Odanın resmî internet sitesinde ilan edileceği şeklinde düzenlenme yapılması düşünülmektedir.

YEREL BASINI BİTİRME GİRİŞİMLERİ

Söz konusu Kanunun, gazeteleri bağlayan 34’üncü maddesindeki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği genel kurul toplantısının “tirajı yüzbinin üzerinde olan bir gazete ile ilan edileceğine” dair hükmün, “Birlik resmi internet sitesinde ilan edilir” şeklinde değiştirilmesi teklif edilmektedir.

“BASININ İLAN HAKKINA AMBARGO KONULUYOR”

Bahse konu odaların genel kurul duyurularının üç yılda bir yapılmasına ve sayılarının az olmasına karşın; ilgili Kanun teklifinin madde gerekçeleri kısmının 2’nci ve 3’üncü maddelerinin son fıkralarında, “yaşanan dijital dönüşüme uyum ve kaynakların etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla genel kurul toplantı duyurularının posta ya da gazete ilan usulü yerine odanın ve birliğin resmi internet siteleri üzerinden yapılması” ifadelerinin yer aldığı meclis teklifini eleştiren Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, bu gerekçelere dayanarak hazırlanan düzenlemenin yasalaşması halinde gazetelerde yayımlatılan diğer oda, birlik ve kooperatif ilanları içinde emsal teşkil edeceğini ve basının ilan hakkına ambargo konulmaya çalışıldığını söyledi.

“BU TEKLİF DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ”

Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti olarak, tüm yaşam mücadelesini Resmi kurumlarımızın verdiği resmi ilan ve reklamlar üzerine kuran, Türk Basınımıza yönelik yapılan bu acımasızca tutumdan vazgeçilmesi, Yine Meclis’te grubu bulunan tüm Siyasi Partilerimizin, basınımızın yanında yer alması çağrıda bulunan Başkan Koca, basının ekonomik geleceği için ciddi tehditler içeren bu teklifin derhal geri çekilmesini istediklerini belirtti.