Ardahan Göle AK Parti İlçe Başkanı Sinan Karatay, İl Genel Meclisi AK Parti Gurubunu ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı’n resmini olduğu tabloyu hediye etti.AK Parti Göle ilçe yönetim kurulu ve teşkilat üyeleri ile meclisi ziyaret eden Karatay, yeni çalışma yılı öncesi başarılar dileyerek AK Partiden İl Genel Meclis gurubuna hediye sunumunu yaptı. AK Parti İl Genel Meclis Gurubu adına resmi alan Göle İl Genel Meclis üyesi Mahmut Toprak, Başkan Karatay ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Ardahan ve ilçelerinin sorunlarının çözüm noktasında el birliği ile güzel işlere imza atacaklarını beyan ederek bu nazik ziyaret ve hediyeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.