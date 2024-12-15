Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 2020 Elazığ depreminin ardından basın mensupları için TOKİ tarafından 120 konut yapılacağı sözünü hatırlatarak Elazığ milletvekillerinin pazartesi günü Bakan Kurum ile yapılacak görüşmede bu konunun da gündeme gelmesini dile getirerek müjdeli haber beklediklerini ifade etti.2021 yılında FHGC önceki dönem Başkanı Semih Erdem’in depremin yıl dönümünde ilimize gelen ve yapımı tamamlanan konutları yerinde inceleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la yaptığı görüşmede Bakan Kurum’dan basın çalışanları için 120 konuttan oluşacak ‘Basın Konutları’ talep ettiğini hatırlatan FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, bu talebi yenileyerek bir kez daha gündeme getirdi.Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Gürtürk; “Önceki dönem Cemiyet Başkanımız Semih Erdem’in bu talebini olumlu karşılayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Afetzedelerimiz için 20 bin konut yapıyoruz. Afetzedelerimizin konutlarını teslim edelim, basın konutlarını da yaparız. 20 bin konut yapıyoruz 120 konut daha yaparız’ ifadelerini kullanmıştı. Basın sektöründe zor ve kısıtlı imkanlara çalışan meslektaşlarımızın TOKİ tarafından yapılacak konutlara ulaşması adına geçmişte ilimiz milletvekilleri de ziyaret edildi. Hem geçmiş dönem hem de bu dönem milletvekilleri basın konutları projesine olumlu bakıp destek verdiklerini ifade etti. Zaman içerisinde bizler bu konuyu dile getirdik. Tüm siyasilerimiz ve il yöneticilerimizden de destekler aldık. Tüm milletvekillerimiz, basın konutları projemize sonsuz destek vererek katkı sunacaklarını ifade ettiler. Geçtiğimiz yıl Elazığ Basın ve Medya Cemiyetinin düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programında da siyasilerimiz ve il yöneticilerimiz bu konuda basın çalışanlarının yüreğine su serpen açıklamalarda bulunmuşlardı. Bizlerde bakanımızın 2024 Elazığ ziyaretinde kendisine hatırlatarak dosyamızı takdim ettik. Siyasilerimizin girişim ve desteği ile çözülmeyecek bir mesele değil” dedi.Pazartesi Elazığ heyetinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile özel bir görüşme yapacaklarını ifade eden FHGC Başkanı Gürtürk; “İlimizin depremden kaynaklı sorunları ile yerinde dönüşüm ve diğer problemlerinin Bakanımıza arz edileceği bu toplantıda Basın Konutları’nın da yeniden gündeme getirilerek basın çalışanları olarak talebimizin bakanımıza iletilmesi ile yeni bir döneme girileceğine inanıyoruz. 120 konutluk Basın Konutları projesinin yapılacak yeni ihalelere eklenmesi ya müstakil bir ihale yapılması ya da TOKİ elinde bulunan sosyal konutlarla çözülebileceğine inanıyoruz” diye konuştu.Bakan Kurum’un hemen her fırsatta hatta TBMM kürsüsünden Elazığ’ın fahri hemşeri olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ettiğine dikkat çeken Başkan Gürtürk; “Bakanımız Murat Kurum, özellikle 2020 depremin sonrası ilimizde aylarca kalarak sorunlarımızı çözmekle birlikte Elazığlılarla çok güzel bir iletişim kurdu. Bu durumu da her fırsatta dile getirdi ve Elazığ’ın kendi hayatında çok özel bir yeri olduğunu ifade eti. Bakanımızın Elazığ’a olan bu özel yakınlığı ve ilgisi, İl valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızın şehrin sorunlarını çözme noktasında ortaya koydukları irade ve samimi gayret birleşince gazeteciler olarak 120 konutluk Basın Konutları projemizin de hayata geçirilmesinde hiçbir engel kalmayacağını düşünüyoruz. Bu konuda Pazartesi günü Elazığ heyeti ile Bakan Kurum arasında yapılacak bu önemli toplantıdan basın camiasına bir müjde çıkacağına inanıyor ve bu konuda samimi gayret ve desteklerini esirgemeyen valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.