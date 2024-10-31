Başkan Nuri Gülyüz; “ Ticaret Ve Maliye Bakanlığı Gerek Elektronik İlan Doğrulama ( EİDS ) Gerek İse E Devlet Sisteminde Kira Kontratı Uygulaması İle Kayıt Dışının Önüne Geçecektir .Şuan İçin Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Devreye Girdi, 2025 Ocak Ayında Zorunlu Hale Gelecek. Aynı şekilde kira kontratlarının E Devlet üzerinden yapılmasında Ocak ayında zorunlu olacaktır.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Reform niteliğinde" diyerek yılsonunu işaret ederken, "2025'te kira sözleşmeleri nasıl yapılacak?" sorusu şu şekilde cevap verebilriz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tamamladığı çalışmaya göre kira sözleşmelerinin e-Devlet'e entegrasyonu iki aşamalı olacak. İşte detaylar;

PLANLANAN SİSTEMDE İKİ AŞAMA VAR

El-Aziz Emlakçılar ( ELZEMDER ) Derneği Başkanı Nuri GÜLYÜZ;Planlanan sistemde iki aşama var. Bunlardan bir tanesi ilk fazda devreye girecek ve taşınmaz sahipleri hazırladıkları kontratları kiracının kontrolüne sunabiliyor olacak. Matbu bazlı kira sözleşmeleri olacak ve sözleşmelerde olmazsa olmaz maddeler mal sahibi tarafından e-Devlet üzerinden sisteme girilecek. Kira bedeli, mal sahibinin banka hesap bilgileri, kira artışı konusunda tarafların anlaştığı madde, kira süresi, başlangıç tarihi, depozito bilgileri gibi temel bilgiler kira sözleşmelerine yazılabiliyor olacak.

Daha sonra kiracının onayına düşen bu belge kiracı tarafından onaylandıktan sonra taraflara zaman damgalı, barkodlu kira sözleşmesi oluşturulmuş olacak.

İKİNCİ AŞAMA EMLAK İŞLETMELERİNİN

İkinci aşamada ise Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almış emlak işletmeleri ve yetki verilen kişiler tarafından da hazırlanabilmesi planlanıyor. Emlak işletmeleri e-Devlet'te bu sistemi kullanma noktasında zorluk çeken taşınmaz sahiplerine rehberlik edebilmek adına, kira sözleşmelerinde ayrı ek hususların yazılması ve tarafların uzlaştığı konuların tekrar kontrata ilave edilmesi gibi birçok konu ve başlıkta rehberlik ediyor olabilecek.

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ OLMAYAN YENİ DÖNEM VE YENİ SİSTEMDE YOK

Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri GÜLYÜZ; Ocak Ayında Zorunlu Hale Gelecek Olan Bu Yeni Uygulamada Yetki Belgesi Olmayan hiç kimse artık emlakçılık yapamayacak” dedi.