Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Bolu Kartalkaya’daki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayınladı.Başkan Demir, yangın faciasıyla ilgili taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "21 Ocak sabahına maalesef çok üzücü bir olayla uyandık. Bolu Kartalkaya’daki Kayak Merkezi’nde yer alan 12 katlı ahşap bir otelde çıkan büyük çaplı yangında ne yazık ki 76 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Çok sayıda da yaralı vatandaşımız bulunmaktadır.Yüreklerimizi dağlayan olay sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.