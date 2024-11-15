Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin 41. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Demir, sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajında şunları söyledi: ’’Biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil; Kıbrıs’ın topraklarına, Ege’nin deniz yataklarına yazmışız. Biz milliyetçiliği Batı Anadolu’nun haşhaş tarlasına yazmışız diyen Başbakanım Sn. Bülent Ecevit’i ve KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Sn. Rauf Denktaş’ı rahmetle anıyorum. Yavru vatanımızın 41. yıl dönümünü kutluyorum.’’