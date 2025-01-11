Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ulusal, yerel ve sosyal medya gazetecileriyle bir araya geldi. Başkan Çelebi, gazetecilere yönelik düzenlenen yemek programında, Oltu ile ilgili sorunlar ve belediyenin yeni projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.Yemekte konuşan Başkan Çelebi, basının yaşamın her alanında büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Demokrasi ile kamuoyu arasındaki ’kopmaz’ bağ dikkate alındığında, yerel kamuoyunun da önemi ortaya çıkmaktadır. Yerel basın, yöresinin can damarı niteliğindedir. Yerel kamuoyuna yönelik faaliyetlerde bulunan basın, görevlerini doğru ve kamusal bilincin farkında olarak yerine getirdiği ölçüde, demokrasinin yerelden genele yayılmasına katkı sağlar" dedi.Başkan Çelebi, yemeğe katılan gazetecilere teşekkür ederek, "Yemek davetimize katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.