Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Van’da gerçekleşen Afet Koordnasyon Merkezi açılışına katıldı.Selçuk Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Filiz Ceritoğlu Sengel, 2011 yılında gerçekleşen Van Depremi’nde Japon Yardım Kuruluşu AAR Japan adına insani yardım çalışmalarına katıldığı süreçte hayatını kaybeden Atsushi Miyazaki’nin adının yaşatılacağı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) açılış etkinliğine katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu adına açılışa katılan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Kybele’den Artemis’e, Artemis’ten Meryem Ana’ya kadar 8600 yıllık bir kentin belediye başkanı olarak hepinizi selamlıyorum. Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyesi olarak, başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun her birinize en büyük selamlarını, saygılarını ve aynı zamanda da gönül bağını iletmek istiyorum” dedi.“Yerel yönetimlerin önemi afetlerde anlaşılıyor”Deprem ve doğal afetlerin öncesinde olduğu kadar sonrasında yaşanan süreçte de yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü belirten Başkan Ceritoğlu Sengel AKOM açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Bu değerli davetten ve biraz önce yapılmış olan konuşmalardan sonra aklıma tabii birçok şey geldi. Bunlardan bir tanesi 2020 yılında İzmir’de yaşamış olduğumuz depremle birlikte hepimizin şahit olduğu 6 Şubat’ta yaşamış olduğumuz deprem ve Van’ın 2011 yılında yaşamış olduğu deprem, hepimize şunu öğretti aslında. Dayanışmayla ve önceden alabileceğimiz önlemlerle afetleri en aza indirmek için mücadele etmek zorundayız. Yerel yönetimlerin kıymeti bu tip durumlarda çok daha fazla kendisini gösterir. Bir yerel yönetici olarak çok teşekkür ediyorum ve gördüğüm o ki bu merkezin sadece Van’a değil bütün bölgeye hitap edecek kadar alt yapısı sağlam yapılmış ve gerçekten de o dayanışmayı çok iyi şekilde devam ettirecek bir alan olduğu da çok belli. İsminin verilmiş olduğu Miyazaki’yi de düşünürsek vefa borcunu o kadar güzel anlatmışsınız ki, dostluğun, kardeşliğin adım adım atıldığı ve bundan sonra her türlü noktada da hep beraber el ele vererek çok daha sağlam ve dirençli olabileceğimiz yarınları da umut ediyor herkese tekrar hayırlı olsun diyorum” dedi.