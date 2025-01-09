Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Belice Çemişgezek ilçesinde esnaflarla buluştu.Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice, Çemişgezek ilçesini ziyaret ederek, Çemişgezek Esnaf Odası Başkanı Öztan Önal ile birlikte ilçedeki esnaflarla bir araya geldi. Başkan Belice esnafların talep ve beklentilerini dinledi.Esnaf ziyaretlerini sürdüreceklerini aktaran Başkan Belice,"Fırsat buldukça kent merkezimiz ve ilçelerimizde esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Esnafımızın sorun ve taleplerini değerlendirerek, çözüm arayışı içerisine giriyoruz. Bu gün Çemişgezek ilçemizin esnafıyla buluştuk. Çemişgezek ilçemizin ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşımak için esnaflarımızla sürekli olarak görüşme ve dayanışma içerisindeyiz" dedi.