Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.Miracın, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediş olduğunu vurgulayan Başkan Aslan, “Miraç, Rabbimizin kutsi davetine icabettir. Cenabı Hakk’ın sonsuzluğuna, ilahi gücüne şehadet etmektir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biridir Miraç Gecesi. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın şahsında, insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi, Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Rabbimiz rahmeti, bereketi ve mağfireti sonsuz olan bu gecenin hatırına tüm insanlığa miraç duygusu yaşatsın. İnsanlığın zor bir sınav verdiği bu günlerde yardımını esirgemesin. Tüm insanlığı afetlerde, kaza ve belalardan, bulaşıcı hastalıklardan muhafaza eylesin. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun” ifadelerini kullandı.