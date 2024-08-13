Elazığ’ın Alacakaya İlçe Belediye Başkanı Zafer Altınışık, daha önce doğayı kirlettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu Eti Krom ile ilgili belgeleri, Ankara’da bakanlıklara teslim etti.Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık geçtiğimiz günlerde Eti Krom tarafından çıkarılan madenin doğayı kirlettiğini, firmanın ilçe merkezinde belediyeye ait mücavir alanlarında izinsiz kazı yaptığını savunarak Maden Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından Başkan Altınışık, ellerindeki delil ve dosyaları ilgili Bakanlık ve müdürlüklere teslim etti.Açıklamalarda bulunan Altınışık, ’’Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındayız. Yıldırım Holding ve Eti Krom ile ilgili olan dosyalarımızı Bakanlıklarımıza teslim ettik. DSİ Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına dosyamızı sunduk. Olayın bizzat takipçisi olacağımızı söylemiştik. 10 gün önce de Maden Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştuk. Ankara’da durumu yakından takip ediyoruz. Davalı parsellerin, orman tarafından alınan izinlerin, yapılan çalışmaların, dere yatağına aktarılan pasaların, izinsiz alanlarda son yıllarda yapılan sondajların hepsini, evraklı ve delilli bir şekilde bütün Bakanlıklarımıza teslim ettik. Gereğinin yapılacağına inancımız tamdır. Alacakaya ve Elazığ’da doğmamış çocukların hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz’’ dedi.