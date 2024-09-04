Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kongrede Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili seçilen Mecnun Otyakmaz’ı ziyaret etti.Kongre sonrası yapılan görev dağılımında TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevlilerini üstlenen Mecnun Okyakmaz’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade Başkan Alan, Sivasspor Kulüp Başkanlığında önemli başarılara imza atan, geçmişe dayalı özel bir dostluk ve arkadaşlık hukuklarının olduğunu söyledi. Alan, ’’Başkanımıza, TFF Başkan Vekilliği görevine seçilmesinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendileri Anadolu futbolunun gelişmesi ve başarılar elde etmesi adına Sivaspor’da önemli bir gayret göstererek efsane başarılar ortaya koydular. Mecnun Otyakmaz Başkanımızın TFF 1. Başkan Vekilliği görevinde de hem şahsı hem de Türk futbolu adına önemli ve kalıcı hizmetlere imza atacağına inanıyor, görevinde başarılar diliyorum’’ dedi.Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’ın ziyaretlerinden oldukça memnun olduğunu ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mencun Otyakmaz ise ’’Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı değerli dostum ve kardeşim İdris Alan’ın şahsıma ziyaretlerinden ziyadesiyle mutlu oldum. Kendisi iş dünyasındaki başarılarını Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında artırarak devam ettiriyor. Elazığ’ın kalkınması ve gelişmesi yönünde ortaya koyduğu özverili çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Elazığ’ın ve Elazığlıların benim gönlümde özel ve müstesna bir yeri var. Milli ve manevi değerlerine bağlı olan ve ülkesine değişik kademelerde görev yapan Elazığlıların bu başarıları beni de mutlu kılıyor. Elazığspor’u, İdris Başkanımızın da önemli destekleriyle geçen yıl ortaya koyduğu başarı hikâyesinden dolayı kutluyorum. Bu yıl ikinci ligde mücadele edecek Elazığspor’un maçlarına fırsat bulunca gelmek ve İdris Başkanımızla birlikte maç izlemek istiyorum. İnşallah bu sezon içerisinde bu sözümüzü gerçekleştirmiş oluruz. Ben ziyaretlerinden dolayı tekrar İdris Başkanımıza teşekkür ediyor, 2024-2005 futbol sezonunda Elazığspor’a başarılar diliyorum’’ diye konuştu.