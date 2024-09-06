Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının oda ve iş dünyasının talepleri doğrultunda OSB yönetmeliğinde yaptığı değişikliğin memnuniyet verici ve yatırımları hızlandırıcı bir gelişme olduğunu ifade etti.İlimiz ve bölgemiz sanayi ve ekonomisinin gelişmesi adına ikinci OSB Teknova ve Kovancılar-Palu- Karakoçan bölgesindeki yatırımcılara hizmet verecek karma OSB’de çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Alan, ‘’TOBB ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a OSB’lerde yaşanan sorunlarla ilgili ilettiğimiz taleplerin karşılık bulması ve Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yapılmasını memnuniyetle karşıladık. Yapılan yönetmelik değişikliği ile sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisi hızlandırılacak ve OSB’lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi düzenlenerek böylelikle altyapılar daha hızlı tamamlanacak. Her ayın ilk pazartesi günü OSB’lerdeki tüm parseller yatırımcılar için çevrimiçi ortamda tahsise açılacak. Tahsis şartları şeffaflık prensibiyle tüm yatırımcılara duyurulacak’’ dedi.Çalışanlara lojmanYönetmelikte yapılan değişikliklere göre OSB’lerde çalışanlar için lojman bölgeleri planlanacağını ifade eden Başkan Alan, ülke ekonomisi için kritik önemde olan stratejik yatırımlar için rezerv alanlar oluşturulacağını dile getirdi. OSB’lerden gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz arsa devirlerinin önüne geçileceğini ifade eden Başkan Alan, “Tahsis edilen alanlarda yatırımların gerçekleşmesi için tanınan sürelere bağlı kalınacak. Öngörülen sürelerde yatırımlarını tamamlayamamış sanayiciler için yeni uygulamaya geçiş süreci sağlanmış olacak. Yine yapılan değişikle OSB’nin finansal olarak daha güçlü ve daha kapsayıcı olmasını temin edilebilmek için konu ile ilgili mesleki derneklerin, birliklerin, kooperatiflerin ihtisas OSB’lerde olduğu gibi karma OSB’lerin de kuruluşuna katılmasına imkân tanınmış oldu. Yerli ve yabancı yatırımcıların OSB’lerde üst yapılı parsel satın alma veya kiralama talepleri doğrultusunda OSB’lere, mülkiyetlerindeki parsellerde tesis inşa ederek, katılımcılara, üretim şartı ile üst yapılı kiralama ve üst yapılı satış imkanı getirildi’’ diye konuştu.OSB yönetmeliğinde yaşanan bu köklü değişimin yatırımcıları teşvik edeceği gibi fabrikaların kurulmasını da hızlandıracağını ifade eden Başkan Alan, taleplerimiz dikkate alarak bu yönetmelik değişikliği ile yatırımcılarımızın önünü açan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bu konuda kendilerine destek veren ilimiz milletvekilleri ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.