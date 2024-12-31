Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, yeni yıl mesajında insanlık için huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat, esenlik ve afiyet dileklerinde bulundu.2024 yılının geride kalmasına saatler kala yazılı bir kutlama mesajı paylaşan Başkan Akpunar, 2025 yılının başta Aziziye olmak üzere, Erzurum’a, ülkeye, millete ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisini paylaştı.Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, kutlama mesajında şunları kaydetti:“İyisiyle-kötüsüyle, sevinci ve üzüntüsüyle, kederi ve neşesiyle bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Hep birlikte karşılayacağımız yeni takvim yılı, tüm dünyada öncelikle barış ve huzura vesile olsun istiyoruz. 2025 yılı, gözyaşının akmadığı, savaşların olmadığı ve insanlık onurunun ayaklar altına alınmadığı bir yıl olsun istiyoruz. Ülkemiz özelinde ise, yeni yıl birlik ve beraberliğimize, huzur ve kardeşliğimize, gelişip büyümemize, kalkınmamıza, bölgemizde ve üzerinde bulunduğumuz coğrafyada daha da güç kazanmamıza vesile olsun. Yeni yılda hayata geçireceğimiz yeni projeler, yeni yatırım ve hizmetlerle şehrimize ve yerel ekonomimize inşallah büyük kazanımlar sağlayacağız. Aziziye ilçemiz için belirlediğimiz cazibe merkezi hedefimize doğru, 2025 yılında da emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Aziziyeli sakinlerimiz olmak üzere, Erzurumlu hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, en derin saygı, sevgi ve kalbi muhabbetlerimi sunuyorum”