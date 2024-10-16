Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ‘özel gereksinimli’ 9 yaşındaki Mahir’e verdiği çocuk parkı sözünü tuttu. Başkan Akpunar, özel bakıma ihtiyaç duyan Mahir’in yaşadığı evin bahçesine çocuk parkı yaptı. Aziziye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin anında kurulumunu gerçekleştirdiği oyun grubu sayesinde Mahir’in rüyaları gerçeğe dönüşürken, Başkan Emrullah Akpunar da, kimsesiz aileyi yaşadıkları Akdağ’da ziyaret ederek Mahir için kurulan parkta incelemelerde bulundu.Başkan’dan Park İstediAziziye ilçesine 80 kilometre uzaklıktaki Akdağ Mahallesi’nde iki çocuğu ile birlikte yaşayan anne Hatice Sakin, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) hastası olan 9 yaşındaki oğlunun çocuk parkı talebiyle geçtiğimiz hafta belediyeye gelmiş ve Başkan Emrullah Akpunar’la görüşmüştü. Anne Sakin, özel bakıma ihtiyaç duyan 9 yaşındaki oğlunun köydeki çocuk parkına gidemediğini, bu yüzden de çok üzüldüğünü ifade ederek, “Oğlum, Başkan Amca’sından park istiyor” demişti.Ekiplere Anında TalimatBu görüşmenin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine hemen talimat veren Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, minik Mahir’in yaşadığı evin tam da bahçesine oyun grubu kurulması talimatını vermişti. Başkan Akpunar, Mahir’in park talebiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda; “Sana söz balam! İstediğin parkı hemen yarın evinin bahçesine kuruyoruz. Yeter ki, sen iste Yeter ki, sen gül” ifadelerini kullanmıştı.Rüyası Gerçek OlduMahir’in park rüyasını gerçeğe dönüştüren Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ilçeye bağlı kırsal Akdağ mahallesine ekip göndererek çalışmalara bir an önce başlanması talimatını verdi. Belediyeye bağlı ekipler, kaydıraklardan oluşan oyun grubunun kurulumunu bir gün içerisinde tamamlarken, Başkan Akpunar da Sakin ailesini yaşadıkları evde ziyaret etti. Küçük Mahir’le bir araya gelen Başkan Akpunar, duygusal anlar yaşarken, Mahir’in park sevinci ise görülmeye değerdi.Parkı Mahir’e GötürdükAziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Mahir’in en büyük isteğinin çocuk parkı olduğunu anımsatarak, “Normalde köylerimizde oyun gruplarımız bulunuyor. Ancak Mahir, özel durumu dolayısıyla evinden ayrılamıyor ve parka gidemiyor. Bu durumu öğrenince biz de madem Mahir parka gidemiyor, o halde biz de parkı Mahir’e götürürüz diyerek, evinin bahçesine park yaptık. Bu parkın adını Mahir Parkı koyduk. O gülsün; yüzündeki gülücükler bize faslasıyla yeter” dedi.Akpunar’a TeşekkürMahir’in annesi Hatice Sakin de, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar’a teşekkür ederek, “Yavrumun isteğini geri çevirmeyen Emrullah Başkanımızdan Allah razı olsun. Çünkü Mahir hastalığı sebebiyle köydeki çocuk parkına gidebilecek durumda değil. Ama artık şimdi evimizin bahçesinde park var. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.