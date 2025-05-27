Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel hasara yol açtı.İlçeye 60 kilometre uzaklıkta İran sınırında bulunan Esenyamaç Mahallesi’nin Tutuklu mezrasında sağanak etkili oldu. Sağanak sonucu oluşan selin taşıdığı çamur nedeniyle mezra yolu ulaşıma kapandı,bazı tarım arazileri zarar gördü. İçme suyu şebekesinin de hasar gördüğü mezrada Van Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ve Başkale Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten mahalle muhtarı Ayhan Korkmaz, çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.