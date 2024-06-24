Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi, İlçe merkezi ve yollar göle döndü.Başkale’de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde Başkale ilçe merkezinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, ihbar üzerine bölgelere Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler su tahliye çalışması yaptı.Başkale Belediye Başkanı Şengül Polat, yaşanan afet sonrası bölgede incelemelerde bulundu.