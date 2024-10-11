Malatya’da rezerv alanlar ile ilgili açıklama sırasında bir kişi, baygınlık geçirdi.Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahalle sakinlerinden bir grup, rezerv alan ilan edilen bölgeyle ilgili tepkilerini dile getirmek için Büyükşehir Belediyesinin önünde bir araya geldi. Grup adına konuşma yaptıktan sonra sözü bir başka mahalle sakinine bırakan vatandaş, fenalaşarak yere yığıldı.Arkadaşlarının yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan şahıs, kendine gelmesinin ardından mahalle sakinleri ile birlikte bölgeden ayrıldı.