Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Erzurum’da aç kalan sokak hayvanları da zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yiyecek ararken başını konserve kutusuna sıkıştıran kediyi o sırada yoldan geçmekte olan iki kardeş kurtardı.Yakutiye İlçesi’ndeki Erzurum Kalesi civarında yürüyüşe çıkan Elif ve Ömer Özhancı kardeşler yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi fark edip müdahale etti. Özhancı kardeşler, kediyi kurtarıp doğal ortamına saldı. Elif Özhancı, “Kardeşimle fark etmeseydik kedi belki havasızlıktan belki de soğuk hava nedeniyle donarak ölebilirdi. Kedinin bir hayli, yorgun düştüğünü anlayınca vakit kaybetmeden müdahalede bulunduk. Kutunun kenarlarının çıkarırken kediye zarar vermemesi için elimizden geldiğince dikkatli davranarak sevimli kediyi kurtarmayı başardık. Yaşadığımız bu olay, özellikle konserve kutuların, bilinçsizce çevreye atılmaması gerektiğini de hatırlatmış oldu” dedi.Yiyecek ararken başını kutuya sıkıştıran kedi ise düştüğü tehlikeli durumdan kurtulur kurtulmaz kaçarak gözden kayboldu.