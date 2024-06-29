Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan güvenlik personelleri ile kutlama programı gerçekleştirildi.Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeni ile Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız hastane yöneticileriyle beraber sendika başkanı Metin Bulut’un katılımlarıyla hastanede özveriyle görev yapmakta olan özel güvenlik personelleriyle bir araya gelinerek pasta kesildi.Günün anlam ve önemine binaen açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, "Güvenlik personellerimiz; hastanemiz ve sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesi bakımından vazgeçilmezimizdir. Sağlıkta güven ve emniyet gibi son derece önemli bir alanda 7/24 hizmet vermektedirler. Güvenlik personellerimizin emeği sayesinde hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmaktadır. Bu bakımdan kendilerine teşekkür ediyor, başta Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görev yapmakta olan güvenlik görevlisi arkadaşlarım olmak üzere tüm özel güvenlik personellerinin 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftalarını kutluyorum" dedi.