Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’nci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Öner, ’Erzurum Barosu olarak Cumhuriyet değerlerini sonsuza dek savunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır’ dedi.Başkan Öner: mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kahramanlıklarla dolu büyük bir mücadele sonucu canla, başla, şanla ve şerefle 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen ve geleceğimizin teminatı ile dirilişin sembolü olan Cumhuriyetimizin 101’nci yılına kavuşmanın, gururunu ve coşkusunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz. Dünya tarihine altın harflerle yazılan ve destansı bir kurtuluş mücadelesi sonucunda kurulan devletimizin cumhuriyetle taçlandırılışının 101’nci yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet; Devletimizin ve necip milletimizin dili, bayrağı, marşı, başkenti, temel nitelikleri ile ülkesi ve milletiyle bölünemez bütünlüğümüzün teminatıdır.Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’nci yılında; “yurtta barış, dünyada barış” felsefesinin yaşama geçtiği; bütün yurttaşların hukuk karşısında eşit olduğu ve bütün çocukların aklın ve bilimin ışığında eğitim alabildiği bağımsız bir vatan hayali kuran vizyonu ve bu hayali gerçekleştirmek için canları uğruna mücadele etmeyi göze alan onurlu duruşu saygıyla selamlıyoruz. Erzurum Barosu olarak tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı bu bilinçle el ele vermeye, ortak paydamız olan adalet duygusunda kenetlenmeye ve hukuk devletinin şemsiyesi altında, insan hak ve özgürlüklerinin temel alanda “demokratik laik sosyal hukuk devleti” ilkelerini sürdürmek.’Cumhuriyet yüce Türk Milletine verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.’Hukukun üstünlüğünü, adaletin vazgeçilmezliğini, hayatın tüm alanlarında ihtiyaç duyduğumuz eşitliği sağlamak için gereken çözüm yollarını, Erzurum Baromuzun öncülüğünde hep beraber bulacağımıza inanıyoruz.Cumhuriyet yüce Türk Milletine verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.Milli ve manevi değerlerimizden beslenen gençlerimizin inanç, gayret ve çalışkanlığıyla ülkemiz, daha müreffeh, daha üretken hale gelecektir. Al bayrağımızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutladığımız anlamlı gün vesilesiyle 101’nci yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutluyorum.Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum’da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 23 Temmuz 1919’da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasını temin etti. Erzurum Barosu olarak Cumhuriyet değerlerini sonsuza dek savunmaya devam edeceğiz. TBMM’nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizi hürriyetine kavuşturup devletimizi bağımsızlaştıran kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum.”