Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü "Durgun Sularda Trofik Seviye ve Özümleme Kapasitelerinin Belirlenmesi" Projesi kapsamında örnekleme çalışmalarını sürdürüyor.Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitü tarafından yürütülen "Durgun Sularda Trofik Seviye ve Özümleme Kapasitelerinin Belirlenmesi" Projesi kapsamında Değirmenci ve Altınyazı barajları ile Bıyıkali ve Keramettin göletlerinde yapılan çalışma ile yaz dönemi örnekleme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar da sudan örnekler alınırken çalışmaların süreceği bildirildi.