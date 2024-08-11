Elazığ’da dalgıç pompayı tamir için babasıyla birlikte baraj gölüne giren genç, suda kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Olay, merkeze bağlı Kurtdere köyü Ekinli mezrası mevkiinde bulunan Keban Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Selim Kılıçerkan(19) babası ve arkadaşlarıyla beraber dalgıç pompayı tamir etmek için suya girdi. Babası pompayı tamir ederken arkadaşlarıyla birlikte yüzen Kılıçerkan, biranda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgede dalgıç polislerin arama çalışması sürüyor.Öte yandan Kılıçerkan’ın epilepsi hastası olduğu ve yüzerken kriz geçirmiş olabileceği düşünülüyor.