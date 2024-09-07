Erzincan’da balıkları yediği tespit edilen su samuru önce kapanla yakalandı ardından tekrar doğaya salındı.Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan, nehir ve göl kıyılarında yaşayan su samurunun balıklara zarar verdiği tespit edildi. Avlanması yasak olan su samuru ekiplerin tuzaklama çalışması ile yakalandı.Yakalanan su samurunun yaşamına devam edebilmesi için ekipler doğal yaşam alanına uygun bir ortam tespit ederek su samurunu tekrar doğaya saldı.