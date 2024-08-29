Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen “Erzurum Yaylaları Organik Balına Kavuşuyor Projesi” ile Çat, Narman, Oltu, Hınıs, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde arıcılık 11 işletmenin ürünleri proje kapsamına alındı.Proje kapsamında toplam bin 667 kovan ile organik bal üretimi gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrıca 11 üreticiye sertifikasyon ve analiz desteği ile birlikte, üretim materyalleri temin edildi.Tarım İl Müdürü Alpaslan Kenger’in katılımıyla üretim materyalleri üreticilere teslim edildi.