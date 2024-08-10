İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiyenin en Yüksek festivali olan 3 bin 500 rakımda yer alan Yüksekova ‘6.Cilo Fest’e katıldı.Her sene olduğu gibi karların erimesiyle İki yaka sat göller başında bu sene de festival düzenledi.Türkiye’nin en yüksek festival olarak adlandırılan ‘6.Cilo Fest’ yoğun bir ilgiyle başladı. Türkiye’nin her yerinde akın akın ilçeye gelen doğaseveler Doski vadisinden diren İki yaka dağlarına geçtiler.“Bakan Yerlikaya 3 bin 500 rakımda”Havayolu ile Yüksekova’ya gelen Bakan Yerlikaya daha sonra göller başına gitti. Burada Vali Ali Çelik ve Kaymakam Mustafa Akın tarafından karşılan Bakan Yerlikaya daha sonra festival alanını gezerek inceledi. Doğaseverlerle bir araya gelen Bakan Yerlikaya, birlikte beraberce yaşamının önemine işaret ederek Yüksekova’nın turizme büyük bir rol oynayacağını belirtti. Festival ise değişik etkinliklerle 2 gün boyunca sürecek.