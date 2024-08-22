Bitlis’in Ahlat ilçesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü dolayısıyla güvenlik toplantısı düzenledi.Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen güvenlik toplantısında Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyon sağlandığı belirtildi.Toplantıya Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve il protokolü katıldı.