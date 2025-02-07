Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.Bakan Yardımcıları Dr. Nazif Yılmaz ve Dr. Sevim Sayım Madak ile Bitlis Valisi Ahmet Karkaya, ‘Maziden Atiye Ahlat’ projesi kapsamında 15 ilden gelen şehit ve gazi çocukları ile Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen Maziden Atiye Ahlat projesi kapsamında misafir edilen şehit ve gazi çocukları, burada tutkara ve müzik etkinlikleri yaptı.Düzenlenen programa ayrıca Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Av. Şule Ürker, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün de katıldı.