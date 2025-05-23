Van’ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 60 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla helikopter ambulansla Van’a sevk edildi.Durumu değerlendiren hekimlerin kararı üzerine, hastanın daha kapsamlı bir merkezde tedavi görmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı helikopter ambulans devreye sokuldu. Bahçesaray Devlet Hastanesi’nden alınan hasta, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.