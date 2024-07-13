Van’ın Bahçesaray ilçesinde asfalt zeminde koşarken düşerek yaralanan 43 yaşındaki şahıs, ambulans helikopterle Van’a sevk edildi.Bahçesaray ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Z.G. isimli vatandaş, asfalt zeminde koştuğu sırada düşerek yaralandı. Düşme sonucu kafasının arka bölgesinde şişlik olan ve sağ bacağı üzerine basmakta zorlanan şahıs, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada hastanın ileri tetkik ve tedavisi için helikopterle başka bir hastaneye sevkine karar verildi. Bahçesaray’dan alınan hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.