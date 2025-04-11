Baharın müjdecisi olarak bilinen sığırcık kuşları, Yüksekova semalarında adeta görsel şölen sundu.Yüksekova’da havaların ısınmasıyla birlikte sığırcık kuşları gelmeye başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen sığırcık kuşları, ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki evlerin çatılarına ve duvarlarına konmaya başladı. Akşam saatlerinde çatılara sürü halinde konan sığırcıklar, ilginç görüntüler oluşturdu.Abdullah Durna isimli vatandaş, "Artık ilkbaharın geldiğini bize söyleyen görüntüler görüyoruz. Şu an Yüksekova semalarında sürü halinde sığırcık kuşlar adeta görsel şölen sunuyor. En ilginç tarafı ise her çatıya sürü halinde konmuşlar. Bizde o güzel manzarayı izliyoruz" dedi.