Erzurum’un Tortum ilçesinde sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı, sel suları vatandaşların bahçelerini bastı.Bağbaşı Mahallesinde taşan dere, köylüleri tedirgin etti. Mahalledeki birçok ev ve bahçeyi sel suları basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ekipler, suyun tahliyesi ve temizlik çalışmaları için yoğun çaba sarf ediyor.Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanak yağışların devam edebileceğini belirterek, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Selden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırılmaya çalışılıyor.