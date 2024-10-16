Türkiye Yüzyılında Uluslararası 1. Türk Diasporası Sempozyumu kapsamında Azerbaycan’ın güçlü sesi Gulyanag Mammadova Erzincan’da sahne aldı.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser veren Azerbaycanlı sanatçı Gulyanag Mammadova “Çırpınırdı Karadeniz” başta olmak üzere birbirinden güzel eserlerle adeta müzik ziyafeti sundu.Konserde, Azerbaycanlı sanatçı sık sık “Tek millet iki devlet” mesajı verirken okunan eserler arasında "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü salonda büyük yankı uyandırdı.Azerbaycan ve Türk müziğinin en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı performansıyla salondan alkış topladı.